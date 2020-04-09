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Сына популярного блогера выписали из больницы после второй операции по удалению невуса

Сына популярного блогера выписали из больницы после второй операции по удалению невуса
Вот уже несколько месяцев звезда Instagram живет с семьей в Израиле. Здесь сын Кати Мезеновой Максим проходит длительное лечение по удалению гигантского родимого пятна — при рождении оно занимало 80 процентов его тела.

Четыре дня назад полуторагодовалый малыш перенес очередное хирургическое вмешательство. По словам Кати, все прошло без осложнений. «Вторая операция первого этапа лечения прошла успешно. Максим пришел в себя! Все хорошо! Сейчас он сладко спит. Нам даже удалили один наростик на шее сзади, который очень сильно торчал!» — поделилась радостью 24-летняя блогер.

Сейчас Максим с семьей уже дома и потихоньку возвращается к привычному образу жизни. 

«Выписали нас уже в понедельник, но времени писать не было. Помимо выписки, я разбиралась с нашей визой, но в условиях карантина это ад, поэтому вопрос остался открытым. Меня это очень беспокоит. Я не хочу возить ребенка с ослабленным иммунитетом по общественным многолюдным местам и стоять с ним по три часа в очереди, но об этом потом. Главное, что Максик чувствует себя хорошо. Много спит, восстанавливается. Уже вовсю бегает, иногда, конечно, его заносит, но он очень быстро приходит в себя!» — отметила Мезенова.

Напомним, длительное время ребенок ходил с так называемыми эспандерами, которые вживили ему под кожу для ее растяжения. Это нужно для того, чтобы уменьшить площадь злосчастного невуса, который в любое время может перерасти в злокачественное образование.

«За швами ухаживаем, делаем перевязки каждый день. Это отдельный вид стресса. Макс очень боится, поэтому, чтобы сделать ему перевязку, задействованы все члены семьи, но осталось еще пару дней и можно будет снять бинты. Результат получился просто превосходный! Теперь ждем, когда заживут швы. Максик очень вырос. Очень! Я это особенно ощутила во время нашей второй операции, сравнивая с первой, которая была три месяца назад. В этот раз было намного легче провести три ночи в больнице! Дни, можно сказать, пролетели!» — призналась молодая мама.

На этом лечение Максима не заканчивается. Впереди у него еще множество операций. Все они тоже должны пройти в израильской клинике.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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