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Театральный музей запустил мини-сериал "#Бахрушиныдома"

Театральный музей запустил мини-сериал "#Бахрушиныдома"
Центральный театральный музей им. Бахрушина в четверг запускает более 10 онлайн-треков: мини-сериал, виртуальные прогулки по залам музея, видеоответы на вопросы юных посетителей о музейном и театральном мире, сообщила пресс-служба музея.

С 9 апреля на официальном сайте театрального музея им. Бахрушина и аккаунтах музея в соцсетях стартует онлайн-премьера 10-серийного мини-сериала "#Бахрушиныдома". Каждая новая серия ретро-проекта будет выходить в 20:00 по одной в день. 18 апреля зрители смогут посмотреть единый блок – все серии подряд.

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9 апреля в 20:00 Бахрушинский Музей приглашает всех на онлайн-премьеру 10-серийного мини-сериала #БахрушиныДома. Каждая новая серия ретро-проекта будет выходить по 18 апреля в 20:00 в формате одна серия в день. ⠀ Онлайн-проект #БахрушиныДома – это серия видеороликов, стилизованных под эпоху XIX века, истории из виртуального дневника основателя Театрального Музея Алексея Бахрушина, оказавшегося вместе с мировым сообществом XXI века перед лицом обстоятельств непреодолимой силы. ⠀ Бахрушинский Музей предложит посетителям, оставаясь дома, оказаться в реальной атмосфере Бахрушинской усадьбы знаменитого благотворителя и коллекционера. Вместе с Алексеем Александровичем Бахрушиным, его домочадцами и их гостями зрители смогут проникнуться духом ушедшей эпохи, совершить виртуальную прогулку по главному дому в окружении экспонатов, узнать, как хозяин музея и его близкие проводят свои дни в самоизоляции и как справляются с главным вызовом современности. ⠀ Возрастное ограничение: 6+ ⠀ #БахрушиныДома #БахрушинскийМузей #ОставайтесьДома #StayHome

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Онлайн-проект "#Бахрушиныдома" - это серия роликов, стилизованных под эпоху ХIХ века, истории из виртуального дневника основателя театрального музея Алексея Бахрушина,


Музей предложит посетителям, оставаясь дома, оказаться в реальной атмосфере Бахрушинской усадьбы знаменитого благотворителя и коллекционера, вместе с хозяином, его домочадцами и гостями совершить прогулку по главному дому в окружении экспонатов.

В обширную онлайн-программу музея и его филиалов входят: VR-экскурсии в режиме постоянного доступа, серия мастер-классов в рамках партнерского проекта с фестивалем "Биеннале театрального искусства", онлайн-трансляции образовательных и просветительных программ.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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