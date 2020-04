Театральный музей запустил мини-сериал "#Бахрушиныдома"

View this post on Instagram

9 апреля в 20:00 Бахрушинский Музей приглашает всех на онлайн-премьеру 10-серийного мини-сериала #БахрушиныДома. Каждая новая серия ретро-проекта будет выходить по 18 апреля в 20:00 в формате одна серия в день. ⠀ Онлайн-проект #БахрушиныДома – это серия видеороликов, стилизованных под эпоху XIX века, истории из виртуального дневника основателя Театрального Музея Алексея Бахрушина, оказавшегося вместе с мировым сообществом XXI века перед лицом обстоятельств непреодолимой силы. ⠀ Бахрушинский Музей предложит посетителям, оставаясь дома, оказаться в реальной атмосфере Бахрушинской усадьбы знаменитого благотворителя и коллекционера. Вместе с Алексеем Александровичем Бахрушиным, его домочадцами и их гостями зрители смогут проникнуться духом ушедшей эпохи, совершить виртуальную прогулку по главному дому в окружении экспонатов, узнать, как хозяин музея и его близкие проводят свои дни в самоизоляции и как справляются с главным вызовом современности. ⠀ Возрастное ограничение: 6+ ⠀ #БахрушиныДома #БахрушинскийМузей #ОставайтесьДома #StayHome