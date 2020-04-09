Театральный музей запустил мини-сериал "#Бахрушиныдома"

Анастасия Иванова

Центральный театральный музей им. Бахрушина в четверг запускает более 10 онлайн-треков: мини-сериал, виртуальные прогулки по залам музея, видеоответы на вопросы юных посетителей о музейном и театральном мире, сообщила пресс-служба музея.

С 9 апреля на официальном сайте театрального музея им. Бахрушина и аккаунтах музея в соцсетях стартует онлайн-премьера 10-серийного мини-сериала "#Бахрушиныдома". Каждая новая серия ретро-проекта будет выходить в 20:00 по одной в день. 18 апреля зрители смогут посмотреть единый блок – все серии подряд.

Онлайн-проект "#Бахрушиныдома" - это серия роликов, стилизованных под эпоху ХIХ века, истории из виртуального дневника основателя театрального музея Алексея Бахрушина,

Музей предложит посетителям, оставаясь дома, оказаться в реальной атмосфере Бахрушинской усадьбы знаменитого благотворителя и коллекционера, вместе с хозяином, его домочадцами и гостями совершить прогулку по главному дому в окружении экспонатов.

В обширную онлайн-программу музея и его филиалов входят: VR-экскурсии в режиме постоянного доступа, серия мастер-классов в рамках партнерского проекта с фестивалем "Биеннале театрального искусства", онлайн-трансляции образовательных и просветительных программ.