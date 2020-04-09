Трамп может усилить санкции против России для стабилизации рынка нефти

Вадим Карасев

Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке нефти, президент США Дональд Трамп намерен увеличивать пошлины на ввоз углеводородов в Штаты. Рассматривается также вариант с усилением антироссийских санкций, пишет The Wall Street Journal.

Такие сценарии были обозначены после встречи главы государства с директорами американских нефтедобывающих компаний и ведущими политиками. Пока что решено отказаться от одностороннего сокращения нефтедобычи.

В случае, если Трамп решится на пошлины, он применит тот же закон, который использовался во время торговой войны с Китаем. Избежать этого, а также новых санкций против России, удастся не только в том случае, если Москва и Эр-Рияд договорятся о сокращении добычи, но и если рынок стабилизируется по другим причинам.

9 апреля стало известно, что Москва готова сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14% от уровня первого квартала 2020 года. Накануне генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что проект соглашения уже подготовлен, однако держится в строжайшем секрете.