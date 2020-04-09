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Трамп может усилить санкции против России для стабилизации рынка нефти

Трамп может усилить санкции против России для стабилизации рынка нефти

Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке нефти, президент США Дональд Трамп намерен увеличивать пошлины на ввоз углеводородов в Штаты. Рассматривается также вариант с усилением антироссийских санкций, пишет The Wall Street Journal.

Такие сценарии были обозначены после встречи главы государства с директорами американских нефтедобывающих компаний и ведущими политиками. Пока что решено отказаться от одностороннего сокращения нефтедобычи.

В случае, если Трамп решится на пошлины, он применит тот же закон, который использовался во время торговой войны с Китаем. Избежать этого, а также новых санкций против России, удастся не только в том случае, если Москва и Эр-Рияд договорятся о сокращении добычи, но и если рынок стабилизируется по другим причинам.

9 апреля стало известно, что Москва готова сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14% от уровня первого квартала 2020 года. Накануне генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что проект соглашения уже подготовлен, однако держится в строжайшем секрете.

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По материалам: uposters.ru

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