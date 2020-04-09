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Twitch обновил свою политику в отношении наготы и откровенной одежды

Twitch обновил свою политику в отношении наготы и откровенной одежды
Twitch обновил свою политику в отношении наготы и откровенной одежды. В компании отмечают, что перешли от политики, основанной на описании подходящей одежды, к политике, основанной на описании того, какие участки тела должны быть прикрыты.

Ниже приведены конкретные примеры того, что допускается на трансляциях, а что — нет.

Не разрешается полностью или частично обнажаться, в том числе показывать гениталии или ягодицы.

Не разрешается демонстрация ярко выраженных очертаний гениталий, даже когда они прикрыты.

Запрещена демонстрация обнаженных или частично обнаженных несовершеннолетних в независимости от контекста.

Женщин и людей, предстающих в образе женщины, просят прикрывать свои соски.

Демонстрация груди запрещена.

Демонстрация декольте разрешена, если все остальные правила соблюдены.

Область от талии до нижней части таза и ягодиц должна быть прикрыта.

Для тех участков тела, которые требуется прикрыть, одежда должна быть непрозрачна; полностью или частично прозрачная одежда запрещена.
Правила касаются аватаров дополненной реальности, которые переводят реальное движения в цифровые, а также косплея и других костюмов.
Однако Twitch всё же добавил ряд исключений. В этих ситуациях можно носить одежду, запрещённую новой политикой. В будущем список будет обновляться.

Трансляции IRL.

Плавание и пляжи, концерты и фестивали.

Боди-арт.

Контекст ситуации.

Встроенные медиафайлы, студия и другие материалы, одобренные Twitch.

Кормление грудью.

Кроме того, Twitch также добавил разъяснения к политике в отношении материалов сексуального характера. В компании добавили конкретные примеры того, что считается материалами сексуального характера, которые запрещены на Twitch.
Изменения вступают в силу незамедлительно, однако в Twitch отмечают, что пока не намерены проводить переоценку принятых ранее мер в соответствии со старой версией политики.

Наконец, в компании просят стримеров до 1 мая пересмотреть и удалить старые материалы, которые нарушают новую политику. После 1 мая Twitch будет удалять эти материалы после жалоб пользователей, но не будет принимать меры в отношении владельцев каналов.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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