У 26-летней дочери Владимира Левкина вырезали раковую опухоль

Влада Некрасова

У бывшего солиста группы «На-На» есть дочь Вика, которая родилась в его браке с первой женой Мариной. Девушка призналась, что борется несколько месяцев с онкологией.

В декабре Виктория попала в больницу с подозрением на глиому в правой лобной доле головного мозга. «Ничего не предвещало беды. Мне просто было грустно в этот день. Потом меня начало рвать у себя в комнате, дальше я помню, что очнулась в больнице (часа через 4). Очнулась я в тот момент, когда меня везли куда-то на каталке по серым коридорам, а вверху горел яркий свет. Дальше я снова ничего не помню... Как оказалось, дома у меня случилось два эпилептических припадка с судорогами. Меня нашла мама и дедушка. Мама вызвала скорую и все такое. Как хорошо, что мама была дома, что все были дома», — рассказывает о начале болезни старшая дочь Левкина.

По словам девушки, она провела в больнице все новогодние праздники. За 13 дней ей восстановили немного иммунитет, сделали МРТ и КТ. Но 15 января Вику ждала операция. Ей вырезали опухоль. Она оказалась астроцитомой III степени злокачественности, а не глиомой, поэтому врачи решили направить дочь Владимира на лучевую терапию.

31 марта у Вики закончились все курсы терапии. О том, как это проходит, она рассказывала в Instagram. «На четвертой неделе мне стало хуже, но все не критично. Особенно, если нужно, реально держать себя в тонусе и не обращать внимание на недомогание. Не постоянно конечно. Если мне плохо, я об этом говорю. Ослаб иммунитет, после процедуры больше тянет в сон, ощущается сильная физическая слабость, сильно стали выпадать волосы в местах облучения, порой кружится голова, вкусовые предпочтения изменились. Другие побочные эффекты (тошнота и т.п.) снимают дополнительные таблетки», — делилась в блоге Виктория.

Волосы девушки лишь немного пострадали во время облучения, однако в начале апреля она решила полностью их сбрить. «Обнуление. 6.04.2020», — подписала снимки с лысой головой Вика.

Дочь Левкина не переживает, что так изменила имидж. «Многие под прошлым постом писали, что с волосами уходит негативная энергия, так вот пусть уходит радикально. При других обстоятельствах я бы очень вряд ли решилась на подобный эксперимент. Чувства во время съемки сложно с чем-то сравнить», — отметила Виктория.

У Владимира Левкина тоже была онкология несколько лет назад. Ему удалось победить рак лимфатической системы. «Полтора года я лежал под капельницами, как растение. А потом все изменилось. Я стал отличать главное от второстепенного. Со мной остались только близкие люди — мама, папа, сестра, продюсер и собака», — вспоминал артист.

Фото: Legion-Media, Instagram