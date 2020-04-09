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У балерины московского театра выманили четверть миллиона рублей

У балерины московского театра выманили четверть миллиона рублейФото: Михаил Терещенко / ТАСС

Мошенник выманил у 25-летней балерины Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко четверть миллиона рублей. Злоумышленник обманул девушку по телефону, представившись сотрудником банка, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что в момент звонка балерина находилась у себя дома в самоизоляции. По телефону ей сообщили, что с ее карточки пытаются украсть деньги.

По словам собеседника издания, мошенник «вошел в доверие и обманным путем уговорил девушку перевести принадлежащие ей средства на специальный защитный счет ее персонального менеджера». Жертва перевела ему 250 тысяч рублей.

28 января сообщалось, что российского актера Илью Глинникова, звезду сериала «Интерны», ограбили в центре Москвы.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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