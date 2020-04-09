У работодателей, увольняющих сотрудников, будут проблемы с господдержкой

Алексей Вольцев

Компании, которые увольняют людей, не смогут в первую очередь претендовать на государственную помощь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Какие-то компании уже увольняют людей. Соответственно, в первую очередь они уже не смогут претендовать на помощь, — цитирует Пескова «Коммерсант».

В то же время компании, которые продолжают выплачивать заработную плату, о которой шла речь с самого начала, смогут в приоритетном порядке воспользоваться помощью государства.

Как сообщало ИА Newstes, накануне президент РФ Владимир Путин в третий раз обратился к населению на тему коронавируса и объявил о новых мерах поддержки бизнеса и населения. Глава государства подчеркнул, что помогать надо в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость.