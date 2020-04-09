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Убывающая Луна в Скорпионе: три предостережения на апрель 2020 года

Убывающая Луна в Скорпионе: три предостережения на апрель 2020 года

Сочетание Луны и Скорпиона — одно из самых таинственных и неоднозначных в лунном календаре. В этот раз подобная «команда» будет влиять на человечество не только в дни своей актуальности, но и после них.

9 и 10 апреля Луна пробудет в Скорпионе. В целом это довольно неплохое сочетание, однако 9 числа Луна все еще будет находиться в области перигелия, то есть останется почти на максимальном сближении с Землей. Это создаст диссонанс энергетики Луны и звезд, который отразится на 9 и 10 апреля, а также на паре следующих недель. Следите за лунным календарем, чтобы больше знать о каждом предстоящем дне.


Люди могут стать более обидчивыми

Скорпион — Знак Зодиака, который повышает тягу к обидам. Прощать друг друга с 9 числа и до конца месяца будет гораздо труднее. Желательно находить в себе силы, чтобы забывать обо всем плохом.

Полезно научиться давать человеку второй шанс даже в самой сложной ситуации. Если этого не делать, то удача может отвернуться от вас. Нужно постараться стать более открытыми и готовыми к диалогу. Некоторым важно будет приобрести гибкость и постараться найти компромиссы в спорах с близкими, второй половинкой, коллегами и друзьями.

Если негатив все же завладеет вами, воспользуйтесь советами экспертов сайта dailyhoro.ru о том, как избавиться от обиды и перестать злиться.


Остерегайтесь мести

Стоит осторожнее общаться с мстительными Знаками Зодиака, а также остерегаться проявлений мстительности у себя. Наверняка многие слышали о том, что, планируя месть, вы роете могилу как врагу, так и себе.

В апреле ситуация будет еще более опасной для тех, кто собирается вставить палку в колеса кому-то из окружения. В таком случае удача может покинуть вас на очень долгий срок. Постарайтесь не переступать эту черту, чтобы не пожалеть о последствиях, которые могут разрушить ваши планы.

Обострение ревности и чувства собственничества

Сильный диссонанс между Луной и Скорпионом породит вспышку ревности. Специальные заговоры помогут погасить поток подобных мыслей и сохранить отношения в позитивном русле. Всем, кто склонен к таким мыслям, желательно держать себя в руках примерно до 24-25 числа.

В противном случае отношения могут распасться, вступить в черную полосу. Этому могут быть подвержены как отношения, которые существуют уже долгие месяцы и годы, так и те, которые только начались. Будьте осторожнее.

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По материалам: dailyhoro.ru

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