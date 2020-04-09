Участница Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой

Алексей Вольцев

. Российская теле – и радиоведущая и участница шоу Comedy Club Марина Кравец опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила, что она и ее муж Аркадий Водахов впервые стали родителями.

"Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил все за нас. Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование на всякий случай. Ехали на полчаса, поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома", — написала Кравец. — В итоге мы стали родителями чудесной девочки.

Роды прошли в одной из московских клиник. По словам ведущей, она и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо.

Пользователи, а также друзья и коллеги уже оставляют поздравления в Сети.

"Поздравляю", — написал Михаил Галустян.

"Мариночка, солнышко, поздравляю! Вот оно - счастье. Будьте все здоровы", — прокомментировала певица Валерия.

"Какая хорошая новость. Поздравляю", — поддержала Светлана Бондарчук.

"Здоровья и любви малышке!" — присоединилась к поздравлениям актриса Наталья Рудова.