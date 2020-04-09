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Участница Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой

Участница Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой
. Российская теле – и радиоведущая и участница шоу Comedy Club Марина Кравец опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила, что она и ее муж Аркадий Водахов впервые стали родителями.
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Ну что, друзья..)) Здравствуй, наше с @yellohood маленькое большое Счастье! 🤗❤️ Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил всё за нас..)) Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование на #ВсякийСлучай. Ехали на полчаса, поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома. Забегая вперёд, скажу, что она бы и не пригодилась, вообще всё необходимое выдают на месте! 🤗 В общем, выезжали налегке, «время-то ещё будет!» Думали мы..)) В итоге мы стали родителями чудесной ДЕВОЧКИ 🌸🎉 Все здоровы и счастливы! Чувствуем себя отлично, узнаём друг друга ;)) Вообще, то, что произошло и ,главное, КАК- это просто фантастика ! Дорогой, теперь уже РОДНОЙ @roddompravda ! То, что ВЫ для нас сделали- настоящее чудо! Ваша работа была настолько слаженной, чёткой и ,что очень важно- спокойной, что уже к вечеру дня родов мелькнула мысль: ну что, за носочками, например, голубого цвета, ТОЧНО снова только сюда! ;)) Это действительно СЧАСТЬЕ иметь возможность просто успокоиться и довериться невероятным профессионалам и хорошим людям в одном лице! 🎶✨)) А дальше под торжественную музыку: В родах принимали участие (и заботились о нас до и после): Акушеры-гинекологи: Кан Наталья Енкыновна (СПАСИБО за роды и за кофе 🙏 ;)) Сергунина Ольга Александровна, Тютюнник Виктор Леонидович, Горбунов Андрей Львович, Поляков Николай Александрович, Аношин Алексей Сергеевич – анестезиолог - отдельный респект ✊😄 Неонатологи: Сухобокова Елена Сергеевна 🌼 Комкова Ирина Викторовна 🌸 Акушерки: Гурина Антонина Михайловна, Магомедова Муслимат Гаджиевна Замечательные медсёстры и детские медсёстры❣️ ✨ Отдельные благодарности Алексеевой Инне Николаевне, Диковой Инне Борисовне, Шаровой Марине Львовне, Аревик Чархифалакян 😘 Ольге Панфиловой 🤗 Ивановой Елене ✊☺️ ❣️ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ ОТ НАС ТРОИХ❣️ А мы отправляемся в большое путешествие в Новый мир и домой разбирать сумку для роддома ;)) ❤️ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, ЛЮБВИ И СЧАСТЬЯ ❤️ #РоддомЕМС #экспертыЕМС #рекомендед100%

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"Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил все за нас. Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование на всякий случай. Ехали на полчаса, поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома", — написала Кравец. — В итоге мы стали родителями чудесной девочки.

Роды прошли в одной из московских клиник. По словам ведущей, она и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо.


Пользователи, а также друзья и коллеги уже оставляют поздравления в Сети.

"Поздравляю", — написал Михаил Галустян.

"Мариночка, солнышко, поздравляю! Вот оно - счастье. Будьте все здоровы", — прокомментировала певица Валерия.

"Какая хорошая новость. Поздравляю", — поддержала Светлана Бондарчук.

"Здоровья и любви малышке!" — присоединилась к поздравлениям актриса Наталья Рудова.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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