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УЕФА может сократить количество хозяев чемпионата Европы

УЕФА может сократить количество хозяев чемпионата Европы
В УЕФА начали обсуждать изменение формата проведения чемпионата Европы. Об этом рапортует британская пресса.

По данным источника, УЕФА может сократить число хозяев Евро. Ожидается, что не все страны-хозяйки будут готовы принимать континентальный турнир после эпидемии коронавируса.
Отмечается, что от проведения матчей Евро могут отказаться Италия и Испания. На территории Старого света именно эти страны больше других пострадали из-за коронавируса.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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