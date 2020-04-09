УЕФА может сократить количество хозяев чемпионата Европы

Лидия Мартынова

В УЕФА начали обсуждать изменение формата проведения чемпионата Европы. Об этом рапортует британская пресса.По данным источника, УЕФА может сократить число хозяев Евро. Ожидается, что не все страны-хозяйки будут готовы принимать континентальный турнир после эпидемии коронавируса.Отмечается, что от проведения матчей Евро могут отказаться Италия и Испания. На территории Старого света именно эти страны больше других пострадали из-за коронавируса.