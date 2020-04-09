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Украина приготовилась к отказу от транзита российского газа

Украина приготовилась к отказу от транзита российского газа

Глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина готовит оптимизацию своей газотранспортной системы перед тем как полностью отказаться от транзита российского газа.
Сергей Макогон считает, что страна полностью готова к тому, что после запуска “Северного потока-2” транзита не будет.

У главы компании остаётся еще надежда на то, что этот новый трубопровод не будет готов к назначенному сроку. Он обратился к США и Евросоюзу с просьбой о противодействии строительству газопровода. По его мнению, “Северный поток-2” угрожает безопасности не только Украине, но и всей Европе, - сообщает РБК.

Вместо перекачки российского газа в Европу, Украина рассчитывает на транзит голубого топлива между европейскими государствами. Особенно Киев надеется на поставки СПГ из США в Восточную Европу.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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