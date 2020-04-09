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Украину обязали закупаться у России

Украину обязали закупаться у РоссииШтаб-квартира ВТОФото: Denis Balibouse / Reuters

Арбитр Всемирной торговой организации (ВТО) обязал Украину исполнить решение Органа по разрешению споров ВТО и закупать у России нитрат аммония до 15 сентября, говорится в сообщении Минэкономразвития, опубликованном на сайте ведомства.

«8 апреля 2020 года арбитр, назначенный гендиректором ВТО, установил, что Украина должна исполнить решение органа по разрешению споров ВТО (ОРС) по спору в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония (DS493) до 15 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Спор между Россией и Украиной в рамках ВТО касался решения украинских властей от 2014 года, когда Киев резко поднял пошлины на российский нитрат аммония — с 11,91 до 36,06 процента. Россия в ответ подала иск в ВТО.

После вынесения решения ОРС Украина запросила 27 месяцев на его исполнение, обосновывая это необходимостью внести изменения в законодательство. Арбитр ВТО отклонил этот запрос и обязал Украину закупать российское сырье до сентября.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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