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Укравтодор ожидает 150 000 новых рабочих мест в этом году

Укравтодор ожидает 150 000 новых рабочих мест в этом году
В отрасли дорожном строительства и смежных отраслях будет создано около 150 000 новых рабочих мест в 2020 году. Об этом сказал сегодня на брифинге глава Укравтодор Александр Кубраков.

"Если мы говорим о всем проекте финансирования в размере 75 млрд грн, мы говорим примерно о 150 000 рабочих местах, созданных в нашей отрасли и непосредственно в смежных. Средняя зарплата - около 16 500 грн", - сказал Кубраков.
Ранее в Укравтодоре заявляли, что не планируют останавливать строительство дорог из-за карантина. Президент Владимир Зеленский заявил, что проект "Большая стройка" должен продолжаться, но с соблюдением всех мер безопасности работников в условиях карантина.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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