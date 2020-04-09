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Умерла раскрывшая связь Клинтона с Левински женщина

Умерла раскрывшая связь Клинтона с Левински женщинаЛинда Трипп Фото: Mark Wilson / Reuters

Бывшая сотрудница Белого дома Линда Трипп, раскрывшая связь 42-президента США Билла Клинтона с Моникой Левински, умерла в возрасте 70 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Трипп скончалась в среду, 8 апреля, в больнице. Причиной смерти стал рак молочной железы, который у нее был обнаружен 18 лет назад.

О романе Клинтона со стажировавшейся в Белом доме Левински стало известно в 1998 году. Трипп тайно записывала их разговоры с сентября 1997 года. Глава государства сначала открыто отрекся от отношений, а затем сознался в том, что состоял с Левински в интимной связи. Президента обвинили в лжесвидетельстве и запустили в отношении него процедуру импичмента, однако по итогам голосования в сенате Клинтона признали невиновным.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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