Ушедшая в порно актриса решила бороться с коронавирусом откровенными видео

Вадим Карасев

Фото: @maitlandward

Актриса Мейтленд Уорд (Maitland Ward) записала откровенные видео для продажи роликов поклонникам. Как сообщает Daily Mirror, вырученные средства она намерена направить организациям, помогающим в борьбе с коронавирусом.

Звезда детского сериала «Парень познает мир» (Boy Meets World), которая ушла работать в порно, также еженедельно проводит онлайн-трансляции, в которых обнажается для зрителей. Таким образом она собирает не менее одной тысячи долларов каждую неделю.

Уорд планирует заработать в сумме более четырех тысяч долларов ради борьбы с новым вирусом и направить средства организациям. Она пояснила, что в текущей ситуации, когда людей в разных странах мира призвали соблюдать самоизоляцию и сидеть дома, подобные ролики и эфиры — лучший способ для нее собрать деньги на помощь заболевшим.

Первый эфир порноактриса провела вечером 2 апреля и уже заработала более тысячи долларов. Ранее в интервью TheWrap она отмечала, что несмотря на распространение коронавируса продолжает зарабатывать деньги. Уорд согласилась, что ситуация у многих людей заметно ухудшилась в связи с пандемией и поблагодарила тех, кто продолжает покупать порнографический контент с ее участием.

В октябре 2019 года 42-летняя Уорд призналась, что стала профессиональной порноактрисой. Она снялась в фильме для взрослых Drive. Актриса рассказала, что прочитала сценарий и сразу приняла решение участвовать в картине.

Уорд стала известна после роли в ситкоме для детей и подростков «Парень познает мир» (Boy Meets World), выходившем на каналах ABC и Disney. Она также снялась в фильме «Белые цыпочки» и сериале «Правила совместной жизни».