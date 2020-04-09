В Армении хотят привлечь ординаторов к оказанию услуг из-за COVID-19
Сегодня, 11:35 Влада Некрасова
Правительство Армении на заседании в четверг одобрило законопроект, позволяющий привлечь клинических ординаторов к работам по оказанию медицинских услуг в условиях чрезвычайного положения, передает корреспондент РИА Новости.
В #icon-graphic[i][/i]Проголосовали:990416 апреля, 10:40
Для принятия законодательного пакета правительство попросило созвать 13 апреля внеочередное заседание парламента.
ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
По материалам: ria.ru