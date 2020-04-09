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В Армении оценили ситуацию с распространением коронавируса

В Армении оценили ситуацию с распространением коронавируса
Число случаев коронавируса в Армении при сохранении нынешней динамики заражения к концу апреля может достичь 3,6 тысячи, заявил в четверг министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля. В стране выявлен 921 случай заражения, десять пациентов скончались. С 25 марта по 12 апреля временно прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено ограничение на передвижение граждан.

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По материалам: ria.ru

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