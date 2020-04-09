В Армении оценили ситуацию с распространением коронавируса

Алексей Вольцев

Число случаев коронавируса в Армении при сохранении нынешней динамики заражения к концу апреля может достичь 3,6 тысячи, заявил в четверг министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля. В стране выявлен 921 случай заражения, десять пациентов скончались. С 25 марта по 12 апреля временно прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено ограничение на передвижение граждан.