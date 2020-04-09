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В Бангкоке запретили продажу алкоголя на десять дней из-за COVID-19

В Бангкоке запретили продажу алкоголя на десять дней из-за COVID-19
Администрация столицы Таиланда города Бангкок вводит с 10 по 20 апреля запрет на продажу алкогольной продукции на территории мегаполиса в связи с усилением мер по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции COVID19, сообщила в своем Twitter-аккаунте заместитель пресс-секретаря правительства Таиланда Ратчада Тханадирек.

"Еще одно территориальное образование запрещает продажу алкоголя 24 часа в сутки: Бангкок ввел запрет с 10 по 20 апреля", - говорится в сообщении официального представителя правительства.

"Столица последовала примеру провинций Районг, Супханбури, Сурин, Лампхун, Саконнакхон, Пхитсанулок, Бурирам, Накхонпатхом, Мукдахан, Самутсонгкрам и города Чиангмая, где запрет на продажу алкоголя уже действует. Условия и длительность запрета во всех провинциях разные", - также сообщила Тханадирек.


Чонбури (и городе Паттайя) – с 18.00 до 06.00 до особого распоряжения, в провинции Районг – 24 часа в сутки с 3 по 15 апреля, в Чиангмае – 24 часа в сутки с 10 по 20 апреля.
# В мире
По материалам: ria.ru

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