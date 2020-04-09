В ГД предлагают дать учреждениям культуры отсрочку по уплате налогов

Лидия Мартынова

Комитет Госдумы по культуре просит правительство предоставить учреждениям культуры, в том числе кинотеатрам, отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, а также снизить налогооблагаемую базу на меценатскую деятельность.

Соответствующее письмо (имеется в распоряжении РИА Новости) за подписью главы комитета Елены Ямпольской было направлено в правительство.

"По итогам совещаний с представителями отрасли считаем необходимым... предоставить государственным и муниципальным учреждениям культуры, другим организациям культуры, в том числе в сфере кинопоказа, продление сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), сборов, страховых взносов, сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу, дополнительные основания предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов", – говорится в документе.

сообщало о предложении продлить запрет на штрафы за неприменение касс на транспорте и в сфере ЖКХ.