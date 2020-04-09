В Греции нашли древний череп со следами сложной операции на головном мозге

Вадим Карасев

Древние греки умели делать сложные операции на головном мозге. Доказательства этому нашли археологи во время раскопок на греческом острове Тасос.

На археологическом участке Палиокастро были найдены останки десяти человек - четырех женщин и шестерых мужчин, принадлежащих к высшему сословию. Исследователи выяснили, что эти люди жили в период с IV по VII века нашей эры, когда остров Тасос принадлежал Восточной Римской империи.

Внимание исследователей привлек один из черепов. Выяснилось, что на нем была проведена сложная операция, затрагивающая головной мозг. Человек получил тяжелую травму, практически несовместимую с жизнью. Однако врач предпринял попытку его спасти.

Исследователи установили, что вероятной причиной хирургического вмешательства стала инфекция. Скорее всего, мужчина все же скончался во время проведения операции или вскоре после нее, пишет phys.org.





Ученые считают, что древний врач обладал большим опытом. Ведь это сложное хирургическое вмешательство провели в эпоху, когда еще не существовало современного медицинского оборудования и антибиотиков.