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В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 9755 человек

В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 9755 человек
Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле в четверг достигло 9755 человек, скончались 79 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно сводке израильского минздрава на 10.00 четверга, 864 человека выздоровели.

Число заболевших в тяжелом состоянии утром в четверг достигло 165. Из них 119 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания.


стопкоронавирус.рф
# В мире
По материалам: ria.ru

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