В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 9755 человек
Сегодня, 11:07 Лидия Мартынова
Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле в четверг достигло 9755 человек, скончались 79 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно сводке израильского минздрава на 10.00 четверга, 864 человека выздоровели.
Число заболевших в тяжелом состоянии утром в четверг достигло 165. Из них 119 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания.
стопкоронавирус.рф
По материалам: ria.ru