В Калининграде военные провели спецтренировку по дезинфекции воинской части

Лидия Мартынова

В Калининградской области военные Балтийского флота провели спецтренировку по профилактике распространения вирусных инфекций.

На базе одной из воинских частей подразделения РХБ защиты обработали специальным дезинфицирующим раствором объекты и территорию части, военную и специальную технику, задействованную в тренировке.

Всего к мероприятию было привлечено более 10 единиц военной и специальной техники, включая инженерно-технические передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У, комплексы полевых лабораторий КЛП-10, специальная инженерная техника.

ИА Newstes уточняет, что по состоянию на 9 апреля в Калининградской области выявлено 52 случая заболевания коронавирусной инфекцией.