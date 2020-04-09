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В Калининграде военные провели спецтренировку по дезинфекции воинской части

В Калининграде военные провели спецтренировку по дезинфекции воинской части

В Калининградской области военные Балтийского флота провели спецтренировку по профилактике распространения вирусных инфекций.

На базе одной из воинских частей подразделения РХБ защиты обработали специальным дезинфицирующим раствором объекты и территорию части, военную и специальную технику, задействованную в тренировке.

Всего к мероприятию было привлечено более 10 единиц военной и специальной техники, включая инженерно-технические передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У, комплексы полевых лабораторий КЛП-10, специальная инженерная техника.

ИА Newstes уточняет, что по состоянию на 9 апреля в Калининградской области выявлено 52 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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