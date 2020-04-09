В Минздраве объяснили резкое увеличение числа зараженных коронавирусом в России

Вадим Карасев

В эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Елена Малинникова объяснила причину роста числа зараженных COVID-19 в России.

По мнению специалиста, это произошло в результате того, что россияне не отнеслись к ситуации серьезно и не сразу начали соблюдать режим самоизоляции. Она связала резкий скачок заболеваний в последние дни с выездом на шашлыки в прошедшие выходные.





Специалисты считают, что снизить рост заболевших можно только с помощью режима самоизоляции. Они призвали россиян оставаться дома, а при необходимости выйти на улицу, придерживаться дистанции с окружающими в полтора метра, пишет РИА Новости.