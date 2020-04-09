В подмосковных школах на время самоизоляции запустили «Час директора»

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В школах Московской области еженедельно будут организовываться онлайн-встречи с директором или завучем образовательного учреждения — так называемый Час директора. Об этом заявила министр образования региона Ирина Каклюгина, сообщает телеканал «360».

Ранее, с 6 апреля, все школы Подмосковья для борьбы с коронавирусом перешли на дистанционные форму обучения. Для учащихся были организованы онлайн-уроки, им предоставили интернет-доступ к учебным материалам.

«Минимум раз в неделю руководитель школы или завучи будут выходить на связь со школьниками и их родителями в режиме онлайн и отвечать на все актуальные вопросы», — отметила Каклюгина. По её словам, приглашение на «Час директора» родители и ученики будут получать в своих чатах.

Такой прямой диалог призван повысить эффективность дистанционного обучения, уверена министр. «Мы многое сейчас делаем впервые. Поступает немало вопросов от родителей и ребят. Наша задача, чтобы школьники получали все ответы напрямую от руководителя учреждения или завучей», — подчеркнула она.