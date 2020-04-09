В Риме рассказали, как лечат больных раком во времена коронавируса
Сегодня, 04:14 Лидия Мартынова
Лечение онкологических заболеваний в Италии продолжается, несмотря на пандемию коронавируса, но сроки получения терапии растягиваются из-за введенных властями ограничений, рассказал РИА Новости римский онколог Сальво Капонетто (Salvo Caponetto).
По его словам, главная проблема состоит в том, что онкобольные боятся приезжать в больницы для прохождения терапии.
"Некоторые из них пытаются отложить лечение, чтобы пройти его после прохождения пика эпидемии. Другие продолжают посещать медучреждения с сохранением мер предосторожности – в перчатках и масках. Их основной страх кроется в том, чтобы не заразиться, потому что при наличии ракового заболевания коронавирус может ухудшить их клиническое состояние", - отметил врач.
Капонетто подчеркнул, что среди онкобольных также фиксировались случаи заражения, "но, к счастью, некоторые из них выздоровели".
По материалам: ria.ru