В Риме рассказали, как лечат больных раком во времена коронавируса

Лидия Мартынова

Лечение онкологических заболеваний в Италии продолжается, несмотря на пандемию коронавируса, но сроки получения терапии растягиваются из-за введенных властями ограничений, рассказал РИА Новости римский онколог Сальво Капонетто (Salvo Caponetto).

По его словам, главная проблема состоит в том, что онкобольные боятся приезжать в больницы для прохождения терапии.

"Некоторые из них пытаются отложить лечение, чтобы пройти его после прохождения пика эпидемии. Другие продолжают посещать медучреждения с сохранением мер предосторожности – в перчатках и масках. Их основной страх кроется в том, чтобы не заразиться, потому что при наличии ракового заболевания коронавирус может ухудшить их клиническое состояние", - отметил врач.

Капонетто подчеркнул, что среди онкобольных также фиксировались случаи заражения, "но, к счастью, некоторые из них выздоровели".