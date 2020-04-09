В России допустили еще один перенос ЕГЭ

Вадим Карасев

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Рособрнадзоре допустили еще один перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — «ближе к осени». Отменять экзамен не планируется, заявил временно исполняющий обязанности главы ведомства Анзор Музаев. Его слова приводит «Интерфакс» в четверг, 9 апреля.

Он отметил, что процедуру сдачи ЕГЭ менять не планируют. «Это абсолютная позиция», — сказал Музаев, подчеркнув, что эту позицию разделяют как в Минпросвещения и Минобрнауки, так и в российских школах и вузах. Вопрос дистанционной сдачи не рассматривается, поскольку, по словам Музаева, технологически система проведения экзамена к этому не готова.

Ранее стало известно, что отменять государственные экзамены и защиты дипломов из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом в российских вузах не планируется, потому что возможность провести их в дистанционном режиме есть.

Учебные заведения России в связи с распространением коронавируса полностью перешли на дистанционное обучение. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы уже перенесли — первый экзамен для выпускников планируется провести 8 июня. В этот день они напишут ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

По последним данным число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч. 76 человек с коронавирусом умерли, 698 — выздоровели.