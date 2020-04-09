В России зафиксирован рост продажи водки, пива, виски

Влада Некрасова

В России на конец минувшего марта эксперты зафиксировали пик роста продаж спиртных напитков. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании Nielsen.

Продажи водки за 23—29 марта выросли на 31% по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Причем относительно среднегодового значения темп роста ускорился втрое. Аналогичная ситуация сложилась и с пивом: его продажи за этот период увеличились на 25%, а темп прироста также ускорился в три раза. Спрос на виски увеличился на 47%, а ускорение прироста оценено в 2,5 раза.

Отмечается, что рост продаж спиртных напитков был зафиксирован одновременно с началом высокого спроса на другие продукты питания, то есть примерно в середине марта.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров обратился к региональным чиновникам с рекомендацией не менять ранее установленный режим продажи алкоголя.

«Рекомендуем не менять установленный ранее в субъектах Российской Федерации режим продажи алкогольной продукции без крайней необходимости. Введение дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение», — говорится в письме.

До этого власти нескольких регионов ввели ограничительные меры в связи с распространением коронавируса и запретили до особого распоряжения розничную продажу алкоголя.