В Сочи бомжи избили казаков, вывозивших их из города

Вадим Карасев

В Сочи 28 бездомных избили казаков и сбежали от них, сообщают местные СМИ. Операция по вылову бомжей и вывозу их из города проходила 8 апреля.

В Сочи нет своих приютов для лиц без места жительства, в результате их вывозят в другие города Краснодарского края. Во время вынужденной остановки в Джубге бомжи воспользовались ситуацией и предприняли попытку побега. Охранявшие их казаки препятствовали этому, в результате были избиты бездомными. Вероятно силы были непропорциональны.

Удалось ли выловить бездомных обратно, Лента.ру не сообщает.