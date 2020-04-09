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Василий Голубев значительно расширил список системообразующих предприятий на Дону

Василий Голубев значительно расширил список системообразующих предприятий на Дону

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в четверг, 9 апреля, подписал распоряжение, которым утверждается список системообразующих предприятий, которые оказывают существенное влияние на стабильность экономической и социальной жизни региона.

В действовавшем до этого перечне важных для региона предприятий было включено 173 организации. Теперь данный список расширился почти в 2,5 раза, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Данное решение донской губернатор принял в соответствии с планом первоочередных мероприятий по обеспечению социальной и экономической стабильности в области, в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В перечень внесли промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также те, от которых зависит жизнедеятельность в регионе (торговые, транспортные, сферы ЖКХ и связи). Теперь таких предприятий в обновленном перечне 448.

Кроме того, в распоряжении указано, что мониторирование деятельности системообразующих мероприятий должны вести заместители губернаторы, курирующие экономическую сферу в регионе. Заместители также могут вносить предложения по корректировке перечня системообразующих предприятий в зависимости от того, как будет меняться текущая ситуация в экономике и социальной жизни Ростовской области.

С полным списком предприятий, отнесенных к системообразующим, можно в приложении к новому распоряжению губернатора Ростовской области василия Голубева.

# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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