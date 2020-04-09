Винер: в сборной по художественной гимнастике нет ни одного случая заражения

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Все атлеты сборной страны по художественной гимнастике здоровы — повторный анализ на коронавирус не выявил инфекции ни у кого из спортсменов, сказала в эфире Радио «Комсомольская правда» тренер команды Ирина Винер.

«Пришла огромная радость — результаты второго тестирования. Ни у кого ничего не выявлено», — подчеркнула она. Отрицательные результаты анализа не только у взрослых спортсменов, но также у детей и у обслуживающего персонала тренировочной базы в Новогорске. «Теперь мы можем приступать к полноценным тренировкам», — сообщила она.

В начале апреля база в подмосковном Новогорске, которая является главной тренировочной площадкой российского спорта, была закрыта на строгий карантин — анализы главного тренера сборной России Андрея Родионенко и гимнаста Сергея Найдина дали предварительный положительный результат на коронавирус.