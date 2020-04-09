Власти Петербурга заявили, что ситуация с коронавирусом под контролем

Влада Некрасова

. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге не простая, но находится под контролем, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

"Ситуация находится под контролем, но простой ее назвать нельзя. Действительно, каждый день у нас она осложняется. Если у нас в марте было где-то 16 заболевших коронавирусной инфекцией, то мы видим, что за последний день у нас заболело 44 человека. Всего в городе 373 заболевших и с установленным диагнозом, в больницах города находится 296, а четыре пациента скончались", - сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".