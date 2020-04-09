Володин: отчёт Мишустина в Госдуме переносится на более поздний срок

Алексей Вольцев

Отчёт премьер-министра Михаила Мишустина перед депутатами переносится с 15 апреля на более поздний срок, возможно, он пройдёт в июле, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин 9 апреля по итогам Совета Госдумы.

«Отчёт правительства из повестки следующей недели мы переносим на более поздний срок», — заявил председатель, добавив, что отчёт может быть заслушан в весеннюю сессию. «Возможно, это будет июль», — сообщил Володин.

Председатель также напомнил, что на этой неделе прошли видеоконференции думских фракций с Правительством. 9 апреля прошло совещание «Единой России» с кабмином, 8 апреля — с ЛДПР, во вторник — со «Справедливой Россией», в понедельник, 6 апреля, прошла видеоконференция с фракцией КПРФ.

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