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Все отрасли российской экономики сочли пострадавшими от коронавируса

Все отрасли российской экономики сочли пострадавшими от коронавирусаФото: Алексей Мальгавко / Reuters

Все отрасли российской экономики стоит считать пострадавшими от пандемии коронавируса. Такое мнение высказал аудитор Счетной палаты Данил Шилков. По его мнению, государство должно оказать адресную помощь всем секторам, передает ТАСС.

В частности, аудитор указывает, что сейчас необходимо значительно усилить поддержку малого и среднего бизнеса, а также самозанятых россиян. «Если говорить о малом бизнесе в РФ, то, к сожалению, снижение налоговых ставок или мораторий на них не исключат потерь», — уточнил он. Самым большим риском для малого бизнеса Шилков назвал отношения с арендодателями. Чтобы соблюсти интересы всех сторон, Счетная палата предлагает установить арендную плату в виде процента от оборота предприятия.

Ранее стало известно, что падение ВВП России по итогам текущего года из-за пандемии и падения цен на нефть может превысить 10 процентов. Сокращение скорее всего будет двузначным. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для спасения экономики России необходим пакет антикризисных мер на сумму, эквивалентную 7 процентам ВВП страны или более. Это больше 7,6 триллиона рублей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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