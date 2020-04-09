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Все приезжающие в Крым будут обязаны соблюдать режим самоизоляции не менее 14 дней

Все приезжающие в Крым будут обязаны соблюдать режим самоизоляции не менее 14 дней

В указ главы Республики Крым № 63-У внесут изменения, предписывающие в обязательном порядке соблюдать режим самоизоляции не менее 14 дней всем прибывающим в регион гражданам.

Об этом рассказал председатель совета министров РК Юрий Гоцанюк в ходе ежедневного доклада о ситуации с распространением коронавируса, сообщается на сайте правительства Республики Крым.

Кроме того, в указы профильных министерств внесли дополнения, в которых оговаривается применение мер к организациям, в которых нарушаются меры по предотвращению распространения коронавируса.

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По материалам: u-f.ru

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