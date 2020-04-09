Все приезжающие в Крым будут обязаны соблюдать режим самоизоляции не менее 14 дней

Вадим Карасев

В указ главы Республики Крым № 63-У внесут изменения, предписывающие в обязательном порядке соблюдать режим самоизоляции не менее 14 дней всем прибывающим в регион гражданам.

Об этом рассказал председатель совета министров РК Юрий Гоцанюк в ходе ежедневного доклада о ситуации с распространением коронавируса, сообщается на сайте правительства Республики Крым.

Кроме того, в указы профильных министерств внесли дополнения, в которых оговаривается применение мер к организациям, в которых нарушаются меры по предотвращению распространения коронавируса.