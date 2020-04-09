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Всемирно известный итальянский певец дал совет по поводу коронавируса

Всемирно известный итальянский певец дал совет по поводу коронавирусаАндреа БочеллиФото: Francois Mori / AP

Всемирно известный итальянский певец Андреа Бочелли призвал не бояться пандемии коронавируса и дал советы по поводу того, чем заняться в самоизоляции. Слова 61-летнего артиста передает The Guardian.

«В такие моменты, когда мы вынуждены оставаться дома, нам нужно ухватиться за возможность сделать то, что мы хотели, но на что у нас не хватало времени. Давайте начнем: пообщайтесь со своими детьми, постарайтесь всеми силами построить семейную гармонию, которая часто отсутствует из-за недостатка общения. Читайте, слушайте музыку, старайтесь поддерживать высокую активность тела и разума, и, что не менее важно, не бойтесь вируса, который пройдет», — заявил Бочелли.

Тенор планирует дать концерт духовной музыки в Миланском соборе во время католической Пасхи 12 апреля. В соборе в это время не будет публики.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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