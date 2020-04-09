За 7 и 8 апреля из-за рубежа в Россию вернули 1,2 тыс. граждан

Влада Некрасова

За 7 и 8 апреля выполнено восемь рейсов по эвакуации россиян из других стран, перевезено 1 211 пассажиров. Всего за время работы рабочей группы, координирующей возвращение соотечественников из других государств, то есть с 20 марта, в Россию вернулись более 164,6 тыс. человек. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

На состоявшемся 8 апреля заседании рабочей группы обсуждали отработку технологии сбора данных от пассажиров и их информирования о предстоящих вывозных рейсах, сообщает пресс-служба Минтранса. Более оперативное взаимодействие с пассажирами позволит в дальнейшем добиваться оптимальной загрузки самолетов, отмечено в сообщении.

Поясним, что самолеты летят не полностью загруженными, потому что на борт могут попасть только те, кто заполнил анкету на портале госуслуг и находится в списках Минкомсвязи. Кроме того, на один самолет сажают людей только из одного региона. Как поясняют в Минтрансе, это необходимо для обеспечения режима самоизоляции или обсервации по возвращении.

Министр транспорта Евгений Дитрих проинформировал, что провел ряд консультаций с руководителями российских регионов. В частности, в беседе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым речь шла о возможности создания цепочек развоза прилетающих россиян в субъектах Российской Федерации. Например, на рейсе, прибывающем в Новосибирск, не все пассажиры будут жителями именно этого города. Жителей области и сопредельных регионов можно было бы развезти дальше на автобусах с учетом всех мер предотвращения возможных случаев завоза Covid-19.

Министр транспорта также обратился к замглавы Роспотребнадзора Ирине Брагиной с просьбой предоставить информацию о количестве мест в региональных обсервациях. Это поможет в организации предстоящих вывозных рейсов, пунктами прибытия которых будут аэропорты в регионах.

В России зарегистрировано 8672 случая коронавируса, 63 человека скончались, 580 выздоровели.