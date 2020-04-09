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Залез под юбку: женатый мэр Южно-Курильска ответил за домогательство помощницы во время совещания

Залез под юбку: женатый мэр Южно-Курильска ответил за домогательство помощницы во время совещания
Несколько дней назад глава Южно-Курильского района Вячеслав Власенко и его первый заместитель Елизавета Андреева стали звездами социальной сети после того, как попались за любовными утехами во время онлайн-совещания.

На видео видно, как 59-летний женатый чиновник домогался до Елизаветы, пытаясь залезть к ней под юбку и трогая между ног. Андреева, по всей видимости, чувствовала себя неловко: сначала женщина ударила шефа по руке, а потом оттолкнула его от себя. После инцидента состоялось собрание депутатов Южно-Курильского, где присутствующие обсудили поведение Власенко.

Мэр признал свою вину, отметив, что готов сложить с себя полномочия. Также Вячеслав Николаевич заверил колег, что между ним и его помощницей ничего нет, только сугубо рабочие отношения. Извинился чиновник и перед местными жителями, большинство из которых с юмором отнеслись к ситуации, прозвав главу шалуном. Скандалом уже заинтересовались звезды. Среди них оказался Иван Ургант, высмеявший чиновника в своем шоу на Первом канале.

«Как тебе такое, Харви Вайнштейн? Радует то, что в такое непростое для всех нас время чиновники не сидят сложа руки. С другой стороны, их заместители не сидят сложа ноги», — парировал шоумен.

В стороне от пикантной ситуации не остался Виталий Милонов, который, как известно, не лезет за словам в карман. «Хотелось бы пожелать уважаемому мэру знать чувство меры. Романтические и пикантные отношения — это, безусловно, частное дело. Но когда находишься на рабочем месте, не стоит пристраивать руки на места более приятные. Особенно когда за тобой наблюдают люди — иначе это можно воспринять как акт эксгибиционизма», — подчеркнул депутат Госдумы в разговоре с «РИА Новости».

Фото: yuzhnokurilsk.ru

# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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