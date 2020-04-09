Заменят чиновников, победят коррупцию: что такое суперсервисы на Госуслугах и как они вам помогут

Вадим Карасев

Большую часть услуг, связанных с получением документов для недвижимости, транспорта и здоровья, российские граждане уже получают онлайн. Суперсервисы, которые создают на базе "Госуслуг", еще сильнее упростят россиянам все процедуры. Андрей Васильев о том, как изменится в будущем получение всех документов.

Приоритет — удобство жизни

Перед разработчиками суперсервисов государство поставило одну генеральную цель: максимально упростить работу граждан с документами и выдавать их даже тогда, когда "бумажную часть" получить невозможно в силу разных причин. По сути суперсервисы будут собирать все уведомления, связанные с работой "Госуслуг", в одну электронную почту.

Новые программы и многолетний опыт, полученный в рамках работы над "Госуслугами", позволяют максимально сократить время на онлайн-регистрацию транспорта, получение паспорта, регистрацию брака, оформление документов на переезд, рождение ребенка, трудовые отношения, оплату штрафов за нарушение ПДД и даже онлайн-подачу документов в вуз.

Легче дышать станет и государству — внедрение суперсервисов позволит сократить количество чиновников и время на оказание государственных услуг. До 30% людей в связи с внедрением новых электронных решений могут поменять работу и перестанут (по тем или иным причинам) затягивать сроки оформления любых документов, человеческий фактор в оформлении любых бумаг будет сведен к минимуму.

Нагрузка, связанная с получением документов, перестанет существовать не только для обычных людей, но и для собственников бизнеса, которые смогут контролировать документооборот с любого устройства.

Президент АНО "Умные города" Артем Ермолаев отмечает, что главная задача — добиться оформления документов в самый короткий срок.

Суперсервис — это возможность пользоваться услугами. Фактически для этого даже не понадобится заявление, необходимых документов станет меньше, или услугу можно будет получить даже без них. Главная задача — озвучить потребности.

Запрос от общества на электронные услуги с каждым годом только увеличивается. Всего за год количество запросов на портале "Госуслуг" увеличилось до 800 миллионов.



Для всего, что происходит в жизни

Минкомсвязи сформулировало задачи для 25 суперсервисов, которые в ближайшем будущем охватят основные направления жизни обычных граждан и собственников бизнеса. Идея такова, что 90% случаев взаимодействия с государством планируют перенести в онлайн — больше никаких очередей, споров, уточнений, обедов и перерывов. Структурно первые суперсервисы разделяются на 200 отдельных услуг федерального, регионального и муниципального значения. Кроме того, ряд суперсервисов будет синхронизирован с банками и позволит максимально оперативно обмениваться нужными документами, необходимыми для оформления кредита или вклада.

Однако и это далеко не все. Суперсервисы позволят гражданам и бизнесу напрямую обращаться во все федеральные и региональные ведомства, а также в муниципальные государственные организации, где гарантированно эти обращения увидят. Весь прогресс по работе с заявлениями можно будет отслеживать через личный кабинет.

Перечень доступных к взаимодействию ведомств поражает: с помощью обычного смартфона можно подать заявление на государственные субсидии бизнесу, обратиться в Минюст, Минстрой, Минобрнауки, Минтранс, Минпросвещения, Минтруд, МВД, Минкомсвязь и даже Верховный суд, не говоря уже о судах низшей инстанции.

Лучше понимать людей

Как отмечает президент АНО "Умные города" Артем Ермолаев, государство стремится развивать госуслуги сразу по нескольким причинам.

Во-первых, электронные услуги значительно дешевле, в два-три раза, относительно любого посещения МФЦ. Во-вторых, работа инфраструктуры хорошо видна, в-третьих, отсутствует коррупционная составляющая. Кроме того, с помощью электронных услуг государство сможет лучше понимать потребности населения.

Цифровые госуслуги в очередной раз доказали свою эффективность в рамках мер по профилактике распространения коронавируса. Они не только позволили обеспечить граждан необходимыми документами в интерактивном режиме, но и своевременно информировали всех пользователей об угрозах для здоровья и мерах профилактики, которые необходимо принять.

Разработчики отмечают, что прототипы суперсервисов доступны для тестового использования уже сейчас. На каждом направлении программы работают в тестовом режиме, и главная цель на данном этапе не только помогать людям, но и совершенствовать сервис. Любые обращения граждан, связанные с работой суперсервисов, будут изучаться, в алгоритмы на основе больших данных будут вноситься соответствующие изменения. Разработчики отмечают, что конечная цель — максимально быстрое и качественное оказание любых услуг онлайн без личного визита.