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Жара и заморозки: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Жара и заморозки: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

В четверг, 9 апреля, антициклон Loris принесет в Украину сухую и солнечную погоду, которая резко поменяется в пятницу.

По данным Укргидрометцентра, в четверг теплее всего будет в западных регионах и на юге, где ожидается вплоть до + 21 градуса. Ночью температура воздуха заметно снизится и будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла. Осадков по всей Украины в этот день не ожидается.

Ночью 9 апреля на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе, заморозки 0−5 градусов (уровень опасности — желтый).

В Киеве 9 апреля будет солнечно: днем от 16 до 18 градусов тепла, ночью — от 6 до 8 градусов с отметкой плюс.

В пятницу, 10 апреля, холодный атмосферный фронт принесет дожди и похолодание. Температура воздуха снизится до 6−8 градусов тепла. Дожди пройдут по всей территории Украины, кроме западных и южных областей.

О том, какая погода ожидается на Пасху и до конца весны, в эксклюзивном материале народного синоптика Владимира Деркача на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

# Украина
По материалам: fakty.ua

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