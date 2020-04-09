Жители Амазонии выращивали тыквы и маниок более десяти тысяч лет назад

Вадим Карасев

Международный коллектив ученых обнаружил доказательства того, что жители Амазонии начали выращивать растения более 10 тысяч лет назад. Таким образом, юго-запад Амазонии встает в один ряд с Ближним Востоком, Китаем, юго-западом Мексики и северо-западом Южной Америки в списке регионов, где земледелие возникло вскоре после последнего ледникового периода.

В предыдущих работах юго-запад Амазонии был признан потенциальным центром доместикации растений, так как в этом регионе было обнаружено много диких родственников современных культурных растений. Теперь же ученые подтвердили это предположение в ходе археологических исследований. Они работали на так называемых «лесных островах» — возвышенных участках леса диаметром около 70 метров, расположенных в боливийской саванне в Льянос-де-Моксос. Таких островов, по данным космической съемки, насчитывается более 6600. Ученые взяли пробы почвы на 82 участках и в 60 случаях обнаружили явные следы человеческой деятельности, такие как древесный уголь, раковины и фрагменты костей. В целом исследователи полагают, что как минимум 4700 лесных островов были местом жизни людей в течение тысяч лет. Выброшенные людьми отходы, накапливаясь, создавали возвышенные участки, защищенные от регулярных паводков. А позже эти возвышенности зарастали деревьями.

В ходе дальнейших исследований было проведено радиоуглеродное датирование образцов угля и яичной скорлупы, которое показало, что данные участки были заняты людьми еще 10 850 лет назад, вскоре после ледникового периода. Затем исследователи приступили к поиску в почве фитолитов. Так называют микроскопические частицы кремния, содержащиеся в растительных клетках. У разных видов растений фитолиты имеют различную форму: в виде пластинок, шариков, крестиков, линз, колечек. Фитолиты сохраняются в почве после гибели растений, поэтому они позволяют ученым судить об изменениях видового состава флоры в данной местности. Также фитолиты используют при изучении сельского хозяйства древности, уточняя время окультуривания различных растений. «Фитолиты — это растительные микроокаменелости, — говорит один из авторов работы, профессор Умберто Ломбардо из Бернского университета. — И мы можем использовать их для идентификации растений, которые росли в этом месте в прошлом».

В результате анализа фитолитов удалось узнать, что в данном регионе маниок рос около 10 350 лет назад, тыква — 10 250 лет назад, а кукуруза — 6850 лет назад. Ученые полагают, что их выращивали местные жители около своих жилищ. Неясно, насколько в полной мере эти растения можно считать культурными, возможно, они еще сохраняли часть признаков своих дикорастущих предков.

Специалист по экологической археологии из Университета Борнмута Сара Эддиот, оценивая работу коллег, говорит: «В прошлом влияние человека на Амазонке считалось минимальным, но новые работы, такие как это исследование, демонстрируют, что характер человеческой деятельности и изменения ландшафта обширен, и в этом регионе в настоящее время есть свидетельства существования сельского возделывания растений еще 10 250 лет назад».

Работа опубликована в журнале Nature.