Жителя Петербурга оштрафовали на 15 тыс. рублей за прогулку с ребенком

Лидия Мартынова

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал местного 38-летнего жителя на 15 тыс. рублей за прогулку с ребенком на детской площадке. Как передает «Фонтанка», это первый случай применения в городе обновленной статьи 6,3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Отмечается, что 8 апреля участковый увидел нарушителя на детской площадке. 38-летний петербуржец гулял с ребенком во дворе одного из домов на Лермонтовском проспекте, чем и заслужил протокол за «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Штрафы по ней предусмотрены на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. Судья Ленинского районного суда Ольга Ткачева сочла, что 15 тысяч для первого раза мужчине достаточно.

Играть на детских площадках в Петербурге запрещено до 30 апреля.