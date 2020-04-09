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Живущие в Италии украинцы создали петицию против российских вирусологов

Живущие в Италии украинцы создали петицию против российских вирусологов

Российская помощь, оказываемая Италии в рамках борьбы с пандемией, вызвала ряд вопросов и бурю возмущения у итальянцев украинского происхождения.

Последние обратились к властям страны с требованием раскрыть цели военных медиков из РФ, что прибыли на Апеннины, пишет РИА Новости, ссылаясь на “Обозреватель”.

Переехавшая из Украины в Италию Наталья Гербич, являющаяся одним из авторов петиции, заявила, что в их обращении содержатся вопросы, “волнующие многих жителей Италии”. Если говорить конкретней, возмущение у инициативной группы вызывает вопрос, почему приехали именно военные медики. В борьбе с пандемией вполне бы хватило обычных врачей, уверена украинка.

Еще один факт, вызвавший негодование, это обработка российскими специалистами в Бергамо домов престарелых якобы “неизвестным веществом”. При этом на самом же деле отечественные специалисты провели не один десяток дезинфекционных мероприятий сразу в ряде городов Ломбардии.

Гербич пожаловалась и на “хамское” поведение прибывших россиян. Однако не смогла привести ни одного примера, когда и кому они нахамили. По данным НСН, петиция против российских вирусологов за трое суток смогла набрать чуть больше 600 голосов.

Напомним, что Италия входит в топ-3 стран с самым большим числом заболевших COVID-19.

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По материалам: u-f.ru

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