Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » 19-летняя звезда «Моаны» совершила каминг-аут при помощи Эминема и TikTok

19-летняя звезда «Моаны» совершила каминг-аут при помощи Эминема и TikTok

19-летняя звезда «Моаны» совершила каминг-аут при помощи Эминема и TikTokФото: @auliicravalho

Звезда диснеевского мультфильма «Моана» Аулии Кравальо, озвучившая в нем главную героиню, совершила каминг-аут при помощи видео в TikTok, заявив о своей бисексуальности. Об этом сообщает Mirror.

19-летняя актриса предложила подписчику, поинтересовавшемуся у нее, «любит ли она девочек», заглянуть в ее TikTok-аккаунт. Там Кравальо выложила видео, в котором подпевает композиции рэпера Эминема Those Kinda Nights в строчках «"Ты гетеро?" Она ответила: "Нет, я — би"».

Анимационная лента студии Disney «Моана» вышла в 2016 году. В озвучке также приняли участие Дуэйн Джонсон и Алан Тьюдик. Помимо «Моаны», Кравальо работала над диснеевским мультфильмом «Ральф против интернета», релиз которого состоялся в 2018 году, и появилась в сериалах «Школа драмы» и «Странный город».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Главу Минздрава Коми отправили в отставку
Главу Минздрава Коми отправили в отставку
Агата Муцениеце: «Паша не просыхает 10 дней, поднимает на меня руку и выгоняет с детьми на улицу!»
Агата Муцениеце: «Паша не просыхает 10 дней, поднимает на меня руку и
Китай перестал считать собак съедобными животными
Китай перестал считать собак съедобными животными
Россия передала ЕАЭС 60 тысяч тест-систем для исследований на COVID-19
Россия передала ЕАЭС 60 тысяч тест-систем для исследований на COVID-19
Генетики обнаружили три разновидности вируса SARS-CoV-2
Генетики обнаружили три разновидности вируса SARS-CoV-2
"Поднимал на меня руку": разрыдавшаяся Муцениеце пожаловалась, что пьяный Прилучный выгнал ее из дома
"Поднимал на меня руку": разрыдавшаяся Муцениеце пожаловалась, что
Шуточный гороскоп: как Знаки Зодиака готовятся к концу света
Шуточный гороскоп: как Знаки Зодиака готовятся к концу света
Кедми: В антисемитизме Путина вообще нельзя обвинять — Израиль в фокусе
Кедми: В антисемитизме Путина вообще нельзя обвинять — Израиль
Дима Билан поет о "загадочной девушке" в новом треке "Химия"
Дима Билан поет о "загадочной девушке" в новом треке "Химия"
Егор Крид выпустил свой третий альбом под названием «58»
Егор Крид выпустил свой третий альбом под названием «58»
19-летняя звезда «Моаны» совершила каминг-аут при помощи Эминема и TikTok
19-летняя звезда «Моаны» совершила каминг-аут при помощи Эминема и
Медведев призвал к гармонизации мер по ликвидации последствий эпидемий
Медведев призвал к гармонизации мер по ликвидации последствий эпидемий

Топ на сегодня

В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов

Еще по теме

Звезда «Города грехов» призналась в своей бисексуальности
Певица Жанель Монэ совершила каминг-аут
Дискриминация в TikTok: модераторы должны были ограничивать видео с "некрасивыми" и "бедными"
«Исламское государство» занялось вербовкой в TikTok