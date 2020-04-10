Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Агата Муцениеце: «Паша не просыхает 10 дней, поднимает на меня руку и выгоняет с детьми на улицу!»

Агата Муцениеце: «Паша не просыхает 10 дней, поднимает на меня руку и выгоняет с детьми на улицу!»

Агата Муцениеце: «Паша не просыхает 10 дней, поднимает на меня руку и выгоняет с детьми на улицу!»
Вчера актриса сделала шокирующее признание: вот уже несколько дней пьяный муж ведет себя агрессивно и неадекватно. Павел Прилучный, по признанию Агаты, сломал ее телефон, поэтому ей пришлось опубликовать видеообращение с Instagram-аккаунта мамы.

Несмотря на объявленный развод, Агата и Павел проводят период самоизоляции под одной крышей, в загородном доме. Поклонники даже радовались этому обстоятельству, надеясь, что пара все-таки одумается и помирится. 

Но, как оказалось, вынужденное пребывание в одном пространстве, напротив, негативно сказалось на и без того не мирных отношениях супругов. Вчера в своем видеообращении актриса в слезах призналась, что Прилучный злоупотребляет алкоголем и жестоко обращается с ней и детьми. 

«Паша забрал мой телефон, выбросил его. Он довел детей до слез, поднимал на меня руку, он в неадеквате. Выгоняет меня и детей на улицу в период пандемии», — сообщила Муцениеце. 

Измученная артистка устала это терпеть, поэтому планирует забрать малышей и перебраться в квартиру. «У меня нет другого оружия, кроме публичности. Я не знаю, где мой телефон, но завтра постараюсь купить новый и все восстановить. Просто такой человек Павел, знайте», — заявила Агата. 

Звезда сериалов также призналась, что устала прикрывать выходки Паши и не хочет замалчивать ситуацию. Виной всему, как говорит Агата, алкоголь, который Павел потребляет в немереных количествах. «Видимо, токсины заполонили его мозг, поэтому так случилось. Так и хочется сказать: «Привет Джигану». Ситуация очень похожая. Надеюсь, переживем следующую ночь», — говорит Агата. 

Напомним, что в прошлом месяце супруги-актеры подали на развод. «Я решалась очень долго, шла к этому год. Отношения стали портиться, но я не могла поверить, что Паша способен так плохо относиться ко мне. Но, чем больше я прощала, тем больше человек себе позволял», — отмечала звезда.

Почти девять лет брака она скрывала, что муж агрессивно себя ведет, когда выпьет, хотя в их дом даже приезжала полиция. А около года назад Прилучный устроил дебош в новосибирском стриптиз-клубе. Актер якобы приставал к сотрудницам, был в состоянии алкогольного опьянения. «Не мог ходить, снимал штаны и говорил, что уже почти не женат. Долго не мог расплатиться, хотя счет был на 30 тысяч рублей. Хотел забрать девушек с собой. В общем, мерзкий тип очень», — говорили в клубе.

Расторгнуть брак Прилучный и Муцениеце не смогут еще долго. Из-за эпидемии коронавируса загсы сейчас не принимают заявления о разводе. 

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Главу Минздрава Коми отправили в отставку
Главу Минздрава Коми отправили в отставку
Агата Муцениеце: «Паша не просыхает 10 дней, поднимает на меня руку и выгоняет с детьми на улицу!»
Агата Муцениеце: «Паша не просыхает 10 дней, поднимает на меня руку и
Китай перестал считать собак съедобными животными
Китай перестал считать собак съедобными животными
Россия передала ЕАЭС 60 тысяч тест-систем для исследований на COVID-19
Россия передала ЕАЭС 60 тысяч тест-систем для исследований на COVID-19
Генетики обнаружили три разновидности вируса SARS-CoV-2
Генетики обнаружили три разновидности вируса SARS-CoV-2
"Поднимал на меня руку": разрыдавшаяся Муцениеце пожаловалась, что пьяный Прилучный выгнал ее из дома
"Поднимал на меня руку": разрыдавшаяся Муцениеце пожаловалась, что
Шуточный гороскоп: как Знаки Зодиака готовятся к концу света
Шуточный гороскоп: как Знаки Зодиака готовятся к концу света
Кедми: В антисемитизме Путина вообще нельзя обвинять — Израиль в фокусе
Кедми: В антисемитизме Путина вообще нельзя обвинять — Израиль
Дима Билан поет о "загадочной девушке" в новом треке "Химия"
Дима Билан поет о "загадочной девушке" в новом треке "Химия"
Егор Крид выпустил свой третий альбом под названием «58»
Егор Крид выпустил свой третий альбом под названием «58»
19-летняя звезда «Моаны» совершила каминг-аут при помощи Эминема и TikTok
19-летняя звезда «Моаны» совершила каминг-аут при помощи Эминема и
Медведев призвал к гармонизации мер по ликвидации последствий эпидемий
Медведев призвал к гармонизации мер по ликвидации последствий эпидемий

Топ на сегодня

В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов

Еще по теме

"Поднимал на меня руку": разрыдавшаяся Муцениеце пожаловалась, что пьяный Прилучный выгнал ее из дома
Агата Муцениеце: «Не могла поверить, что Паша способен так плохо относиться ко мне»
Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают жить в общем доме после расставания
Павел Прилучный и Агата Муцениеце крестили дочь