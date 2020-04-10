Агата Муцениеце: «Паша не просыхает 10 дней, поднимает на меня руку и выгоняет с детьми на улицу!»

Анастасия Иванова

Вчера актриса сделала шокирующее признание: вот уже несколько дней пьяный муж ведет себя агрессивно и неадекватно. Павел Прилучный, по признанию Агаты, сломал ее телефон, поэтому ей пришлось опубликовать видеообращение с Instagram-аккаунта мамы.

Несмотря на объявленный развод, Агата и Павел проводят период самоизоляции под одной крышей, в загородном доме. Поклонники даже радовались этому обстоятельству, надеясь, что пара все-таки одумается и помирится.

Но, как оказалось, вынужденное пребывание в одном пространстве, напротив, негативно сказалось на и без того не мирных отношениях супругов. Вчера в своем видеообращении актриса в слезах призналась, что Прилучный злоупотребляет алкоголем и жестоко обращается с ней и детьми.

«Паша забрал мой телефон, выбросил его. Он довел детей до слез, поднимал на меня руку, он в неадеквате. Выгоняет меня и детей на улицу в период пандемии», — сообщила Муцениеце.

Измученная артистка устала это терпеть, поэтому планирует забрать малышей и перебраться в квартиру. «У меня нет другого оружия, кроме публичности. Я не знаю, где мой телефон, но завтра постараюсь купить новый и все восстановить. Просто такой человек Павел, знайте», — заявила Агата.

Звезда сериалов также призналась, что устала прикрывать выходки Паши и не хочет замалчивать ситуацию. Виной всему, как говорит Агата, алкоголь, который Павел потребляет в немереных количествах. «Видимо, токсины заполонили его мозг, поэтому так случилось. Так и хочется сказать: «Привет Джигану». Ситуация очень похожая. Надеюсь, переживем следующую ночь», — говорит Агата.

Напомним, что в прошлом месяце супруги-актеры подали на развод. «Я решалась очень долго, шла к этому год. Отношения стали портиться, но я не могла поверить, что Паша способен так плохо относиться ко мне. Но, чем больше я прощала, тем больше человек себе позволял», — отмечала звезда.

Почти девять лет брака она скрывала, что муж агрессивно себя ведет, когда выпьет, хотя в их дом даже приезжала полиция. А около года назад Прилучный устроил дебош в новосибирском стриптиз-клубе. Актер якобы приставал к сотрудницам, был в состоянии алкогольного опьянения. «Не мог ходить, снимал штаны и говорил, что уже почти не женат. Долго не мог расплатиться, хотя счет был на 30 тысяч рублей. Хотел забрать девушек с собой. В общем, мерзкий тип очень», — говорили в клубе.

Расторгнуть брак Прилучный и Муцениеце не смогут еще долго. Из-за эпидемии коронавируса загсы сейчас не принимают заявления о разводе.

Фото: Legion-Media