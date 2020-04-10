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Актер, сыгравший Люциуса Малфоя, рассказал, что стало с его героем

Актер, сыгравший Люциуса Малфоя, рассказал, что стало с его героем
. Британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, рассказал, что стало с его персонажем, после того, как в финальной части он сбегает с женой и сыном Драко, сообщает We got this covered.

"Я думаю, после того, что случилось, он погрузился бы в себя, а его главной защитой стали деньги. Еще, мне кажется, он окончательно бы потерял уважение сына и супруги, если оно у них к нему вообще когда-то было", — объяснил актер.

По его словам, общество избегало бы Люциуса Малфоя, а он до конца дней сидел бы в своем особняке и рано скончался.


"Честно говоря, я считаю, что это заслуженно", — заявил Айзекс.


Он порассуждал на тему, почему после службы у Волан-де-Морта он стал никому не нужен.

"На экране вы можете видеть, что Люциус всегда слегка отекший, с красными глазами. Он выпивает, когда может. Я всегда думал, что он злоупотребляет этим делом, — подчеркнул актер. — В последней битве при Хогвартсе, он понял, что ему не было место ни в одном будущем, особенно, когда Нарцисса и Драко убежали. Да и Волан-де-Морт не собирался его держать рядом с собой".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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