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Анастасия и Юлиан разводятся через год после свадьбы

Анастасия и Юлиан разводятся через год после свадьбы
Певец Юлиан решил подать на развод с Анастасией. Между влюбленными произошла ссора, после чего они решили пожить отдельно. Теперь же артист сообщил, что намерен оформить развод.

В марте прошлого года Юлиан и Анастасия устроили пышную свадьбу. Тогда артисты клялись друг другу в любви и, казалось, что впереди их ждут годы счастья. На деле же оказалось иначе: брак звезд просуществовал всего 12 месяцев.

«Мы не живем вместе уже месяц. К сожалению, это не из-за карантина. Мы приняли решение развестись», — сообщил Юлиан.

При этом музыкант не стал называть причин расставания. В студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» он лишь заявил, что настроен решительно и пока не хочет мириться с супругой. Позднее он подтвердил «СтарХиту», что расстроен наступившим кризисом в семейной жизни. «Я пытался до последнего сохранить семью, но ничего не вышло. Скорее всего, придется подавать на развод. Мои родители знают об этом, они жутко расстроены. Я все еще люблю Настю, но мы решили расстаться. О причинах скажу позже, не сейчас», — подчеркнул артист.

Напомним, что до брака звезды дружили целых 27 лет. Они общались вне сцены и часто выступали вместе. Однажды Юлиан понял, что испытывает к Насте не просто дружеское чувство. Он начал ухаживать за коллегой, а однажды, набравшись храбрости, сделал ей предложение прямо за кулисами. «Я так опешила, что чуть все слова не забыла», — рассказывала счастливая невеста.


При этом влюбленные не скрывали, что иногда между ними происходят конфликты. Так, Анастасия признавалась, что часто выходит из себя из-за мелочей, за что позднее ей бывает стыдно.

«Вообще, я ругательный человек. Могу скандал закатить из-за валяющейся на полу газеты. Пока кричу, ворчу, Юлиан молчит и моргает голубыми глазами. Успокоюсь, скажу: «Прости, взорвалась, пойдем пить чай!» — и снова мир», — признавалась артистка.

Для Анастасии это был уже восьмой по счету брак. До этого певице катастрофически не везло в любви, но при этом она не отчаивалась, снова и снова отправляясь к алтарю с очередным спутником. А вот для Юлиана эта свадьба была первой. Артист признавался, что всю жизнь искал ту самую единственную, ради которой смог бы пожертвовать статусом холостяка.

Пока неизвестно, когда супруги подадут заявление о разводе. Сейчас все загсы Москвы работают в ограниченном режиме из-за распространения коронавируса. Именно поэтому расторжение брака Анастасии и Юлиана может затянуться.

Фото: Стас Хара, личный архив

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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