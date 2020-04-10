Артисты обвинили «Россию 1» в принуждении к съемкам в условиях карантина

Вадим Карасев

Фото: @malakhov007

Российский актер Сергей Жигунов заявил, что во время действующего режима самоизоляции получил два предложения о съемках от телеканала «Россия 1». В посте в Instagram он, в частности, обвинил продюсеров программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» в попытке принудить его к нарушению правил карантина. Через некоторое время с аналогичным предложением выступили авторы шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».

«В ответ на вопрос о самоизоляции пробормотали что-то невнятное, отчего остался осадок, какой, наверное, бывает у человека, которого обвинили в том, что он трус», — поделился Жигунов. Актер призвал канал перестать «полоскать грязное белье» во время эпидемии и собирать в студиях потенциально зараженных людей. Жигунов предложил коллегам «попробовать освоить интернет».

Жигунов стал вторым артистом, который указал на то, что телеканал уговаривает российских звезд принимать участие в съемках, игнорируя условия режима самоизоляции. Ранее выписавшийся из больницы народный артист РСФСР Лев Лещенко утверждал, что к нарушению карантина после возвращения из США его принудил Малахов. Певец принял участие в съемках его передачи 17 марта, за что был раскритикован. По словам Лещенко, он предупредил Малахова о соблюдении самоизоляции. «На что Андрюша мне просто сказал: "Да ладно, Лев Валерьянович, ну что вы, ну, будем болеть все вместе!"» — заявил артист.

Телеведущий ответил на обвинения Лещенко таким образом: «Готов быть мальчиком для битья и молча принять любую версию происходящего из его уст. Даже если он скажет, что это я привел его на день рождения к Алле Крутой (сестра композитора Игоря Крутого — прим. «Ленты.ру») и на концерт в Театр Армии. Пусть я буду виноват во всем».

Сергей Жигунов известен по ролям в фильмах «Гардемарины, вперед!» и «Принцесса на бобах». Он также играл в сериале «Моя прекрасная няня» вместе с Анастасией Заворотнюк.