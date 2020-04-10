Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Банки дали работодателям на зарплаты только 76 млн кредитных средств из запрошенных 6 млрд

Банки дали работодателям на зарплаты только 76 млн кредитных средств из запрошенных 6 млрд

Банки дали работодателям на зарплаты только 76 млн кредитных средств из запрошенных 6 млрд

Российские компании обратились к банкам за кредитами на зарплаты, которые по требованию государства нужно продолжать выплачивать даже в условиях заморозки бизнеса из-за коронавируса. Однако банки не спешат выдавать средства, отмечают в ЦБ РФ.

По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, всего финансовые организации получили более 900 заявок на получение беспроцентных ссуд для оплаты труда сотрудников на общую сумму 6 млрд рублей. Из них удовлетворено было лишь 234 заявки на 76 млн рублей.

"Система раскачивается очень медленно", — приводит слова Набиуллиной "Интерфакс".

В начале апреля регулятор объявил о запуске программы беспроцентного кредитования малого бизнеса на зарплатные проекты, к которой разрешил присоединиться 90 отечественным банкам. Первыми подключились Сбербанк и ВТБ, уже на прошлой неделе они начали выдавать такие займы. 8 апреля к ним добавились "МСП-банк", "Промсвязьбанк", "Газпромбанк", "Альфа-банк" и ФК "Открытие". Часть затрат на эту программу понесет правительство путем выделения субсидии в 2,5 млрд рублей.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Анастасия и Юлиан разводятся через год после свадьбы
Анастасия и Юлиан разводятся через год после свадьбы
Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной
Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной
Калининградский губернатор о противниках самоизоляции: «Враги общества»
Калининградский губернатор о противниках самоизоляции: «Враги
Президенты России и США впервые созвонились дважды за сутки
Президенты России и США впервые созвонились дважды за сутки
Банки дали работодателям на зарплаты только 76 млн кредитных средств из запрошенных 6 млрд
Банки дали работодателям на зарплаты только 76 млн кредитных средств
В МСП Банк поступили более 300 обращений за беспроцентными кредитами
В МСП Банк поступили более 300 обращений за беспроцентными кредитами
В Афганистане похитили и убили пять сотрудников Центробанка
В Афганистане похитили и убили пять сотрудников Центробанка
Самбурская – Муцениеце: «У всех разведенок одна заточка – вынести сор из избы и подороже рекламу продать»
Самбурская – Муцениеце: «У всех разведенок одна заточка – вынести сор
«Россия 1» покажет концерт в поддержку медиков и волонтеров
«Россия 1» покажет концерт в поддержку медиков и волонтеров
Президент ГМИИ Ирина Антонова отмечает 75-летие работы в музее
Президент ГМИИ Ирина Антонова отмечает 75-летие работы в музее
Поклонники вычислили новую возлюбленную Александра Кержакова
Поклонники вычислили новую возлюбленную Александра Кержакова
Мелким российским банкам предсказали крах
Мелким российским банкам предсказали крах

Топ на сегодня

Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19

Еще по теме

Минфин России выбрал банки для выдачи льготной ипотеки семьям с детьми
Украинские банки за январь-август получили 13,7 млрд грн прибыли
Эксперты: У россиян проснулся кредитный аппетит
Сбербанк начал выдавать беспроцентные кредиты малому и микробизнесу