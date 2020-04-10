Банки дали работодателям на зарплаты только 76 млн кредитных средств из запрошенных 6 млрд

Вадим Карасев

Российские компании обратились к банкам за кредитами на зарплаты, которые по требованию государства нужно продолжать выплачивать даже в условиях заморозки бизнеса из-за коронавируса. Однако банки не спешат выдавать средства, отмечают в ЦБ РФ.

По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, всего финансовые организации получили более 900 заявок на получение беспроцентных ссуд для оплаты труда сотрудников на общую сумму 6 млрд рублей. Из них удовлетворено было лишь 234 заявки на 76 млн рублей.

"Система раскачивается очень медленно", — приводит слова Набиуллиной "Интерфакс".

В начале апреля регулятор объявил о запуске программы беспроцентного кредитования малого бизнеса на зарплатные проекты, к которой разрешил присоединиться 90 отечественным банкам. Первыми подключились Сбербанк и ВТБ, уже на прошлой неделе они начали выдавать такие займы. 8 апреля к ним добавились "МСП-банк", "Промсвязьбанк", "Газпромбанк", "Альфа-банк" и ФК "Открытие". Часть затрат на эту программу понесет правительство путем выделения субсидии в 2,5 млрд рублей.