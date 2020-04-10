Белоруссия призывает ЕАЭС к масштабному отказу от доллара
Председатель правительства Белоруссии Сергей Румас выступил с призывом о дедолларизации экономики к странам Евразийского экономического союза. В первую очередь это должно затронуть сырье, считает он.
Выступая на Евразийском межправительственном совете в режиме видеосвязи, Румас отметил, что распространение коронавирусной инфекции лишь обострило важность проведения общей политики по импортозамещению и промышленности в целом.
Как сообщает ТАСС, белорусский премьер обрисовал перспективы своего подхода: в первую очередь он позволит легко согласовать проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и обеспечить его "амбициозность". Это станет серьезной предпосылкой к более глубокой интеграции.
Ruposters писал, что белорусские заводы начали подписывать с Россией контракты на поставку нефти по $4 за баррель.