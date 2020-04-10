Бьюти-дайджест: от мастер-класса Ким Кардашьян до Натальи Водяновой в рекламе

Вадим Карасев

Ким Кардашьян провела урок по макияжу для своих поклонников, Наталья Водянова представила новую коллекцию помад и футляров от Guerlain и снялась в яркой рекламной кампании, а Пенелопа Крус стала лицом нового аромата La Nuit Trésor Nude от Lancome. О чем еще говорили на этой неделе в мире бьюти — читайте в нашем материале.

Ким Кардашьян показала, как делает свой "карантинный" макияж

Звезды стали постить в социальные сети массу всего интересного (все из-за карантина). Так, вчера Ким Кардашьян показала поклонникам, как делает свой ежедневный макияж. Да-да, изоляция для владелицы бьюти-империи — не повод отказываться от мейка.

Видео Ким сняла в своей гостевой ванной комнате. Кардашьян начинает с того, что говорит, что прячется от своих детей, которые не оставляют ее в покое ни на минуту.

Звезда наносит кистью M.A.C Kabuki 180 Small Buffer Brush тональную основу Joe Blasco в оттенке Olive Beige 3. Чтобы скрыть мелкие несовершенства, Кардашьян использует консилер KKW Beauty Liquid Concealer в оттенке 7, а затем фиксирует макияж пудрой KKW Beauty Baking Powder в оттенке 2.





Брови многодетная мама подчеркивает карандашом Spooley от M.A.C, а контурирование делает стиком из набора KKW Beauty Crème Contour & Highlight Set. Ресницы супруга Канье Уэста подкрутила с помощью керлера Surratt Relevee Lash Curler и прокрасила их тушью своей же марки. Затем Кардашьян использует румяна из палитры KKW Beauty Classic Shimmers Blush.

Финальный штрих — нанесение миста Tatcha Luminous Dewy Skin Mist и матовой губной помады в стиле 1990-х.Кардашьян заканчивает свой мастер-класс, поблагодарив зрителей за просмотр, и признается, что делала макияж для выполнения домашних заданий с детьми лишь потому, что других поводов краситься у нее сейчас нет — а очень хочется.Компания Faberlic передала 64 800 дезинфицирующих гелей для рук в штаб по борьбе с коронавирусом

Российские марки вслед за иностранными коллегами запускают производство дезинфицирующего геля для рук. Так, на этой неделе компания Faberlic безвозмездно передала первую партию средства (64 800 упаковок) в штаб по борьбе с коронавирусом. В общей сложности бренд планирует безвозмездно передать 300 000 штук санитайзеров.





Технологи центра научных разработок Faberlic оперативно переориентировали часть производственных мощностей и начали выпуск нового для компании продукта всего за две недели. Столько же длилась регистрация средства в Роспотребнадзоре.





Санитайзер на 70% состоит из изопропилового спирта, предназначен для гигиенической обработки рук. Подходит для постоянного применения и не сушит кожу. Дезинфицирующий гель для рук уже поступил в продажу на сайте, он стоит всего 99 рублей.

Наталья Водянова представила новую коллекцию помад и футляров Rouge G Sheer Shine, Guerlain

Коллекция Guerlain Stunning Gems, вдохновленная высоким ювелирным искусством, пополнилась новыми оттенками помад и футлярами с двойным зеркальцем.





Восемь "нарядов" (четыре граненых футляра и четыре футляра, украшенных тысячей переливающихся блесток) были созданы по эскизам знаменитого ювелира с Вандомской площади в Париже Лоренца Баумера. Все они будто инкрустированы настоящими драгоценностями: бриллиантами, топазами, сапфирами, изумрудами и рубинами.





Сама помада тоже дарит ослепительный блеск. Алмазная пудра в составе создает эффект "мягкого фокуса" (за счет чего мелкие неровности на поверхности губ разглаживаются), гиалуроновая кислота отвечает за увлажнение, а масло гуггул стимулирует выработку коллагена.

Граненый стик помады продолжает ювелирную тему — он похож на бриллиант.

Пенелопа Крус стала лицом нового аромата Lancome La Nuit Trésor Nude

Lancome представил La Nuit Trésor Nude, туалетную воду, посвященную цветку розы, который является символом марки. Да, главная нота аромата — снова роза, но от предыдущих версий новинка отличается более солнечным аккордом, теплоту добавляют аккорды ванили, сочного персика и мякоти сливочного кокоса. В шлейфе — свежий бергамот и амброксан.





Лицом аромата стала испанская актриса Пенелопа Крус. Для работы над этой рекламной кампанией бренд пригласил итальянского фотографа Паоло Роверси и французского кинооператора иранского происхождения Дариуса Хонджи.



